شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... صور مؤلمة من حجور تثلج صدور اليمنيين وترعب الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد تداول في مواقع التواصل عن دعم الشرعية لقبائل حجور، فضحت مواقع اخرى الشرعية وتنشر صور عن نزوح جماعي للنساء والاطفال من حجور.

وكما حذرت منظمة سام للحقوق والحريات، من جرائم حرب يرتكبها الحوثيون بمنطقة حجوربحجة .

وقالت المنظمة ومقرها جنيف، في بيان صحافي، إن تلك الجرائم والانتهاكات أدت حتى اللحظة إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن هدم أكثر من 17 منزلاً في منطقة حجور، منها 13 منزلاً بقرية التامرة، إضافة إلى تفجير مسجد ومدرسة وتضرر مئات المنازل بسبب القصف، وتهجير ما يزيد عن 2700 أسرة.

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وأكدت المنظمة أن الانتهاكات في منطقة حجور بدأت عندما قصفت ميليشيا الحوثي في 10 يناير/كانون الثاني الماضي قرية "شليله" بصاروخين من نوع كاتيوشا، ما أدى إلى مقتل 8 مدنيين نصفهم من النساء، وجرح 5 آخرين.

وفي 26 يناير/كانون الثاني، قصفت ميليشيا الحوثي مخيما للنازحين من قرية "شليله" بصاروخ أسفر عن مقتل 8 مدنيين، وجرح ما يقارب 24 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.