شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعلن اليوم عن خبر سار لليمنيين ..شاهد اولى الصور والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم الاثنين، 45 شاحنة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف عددًا من المحافظات اليمنية. بحسب ما نقلت وكالة "واس" السعودية.
ووفقا للوكالة "فقد تضمنت المساعدات 10,300 سلة غذائية، و25,000 كرتون من التمور و100 خيمة و600 بطانية و200 بساط، مستهدفة محافظات حضرموت والضالع وشبوة ومأرب والمهرة وعدن ولحج والجوف".
وتأتي هذه الجهود في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة الانسانية لليمن للتخفيف من معاناته الإنسانية الراهنة.
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