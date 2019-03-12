شكرا لقرائتكم خبر عن للتو.. الجيش الوطني يُفاجئ الحوثيين بعملية عسكرية غير مسبوقة.. وقائد عسكري رفيع يتحدث عن تفاصيل العملية (صورة وتفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن مسئول عسكري، مساء اليوم الاثنين 11 مارس 2019، عن إطلاق القوات الحكومية مسنودة من التحالف العربي، عملية تمشيط واسعة لمناطق بين مديريتي باقم ومجز بمحافظة صعدة، لتطهيرها من جيوب المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية سبأ عن قائد اللواء العاشر خاصة العميد الركن عبده البرح قوله، إن أربعة ألوية أطلقت مساء اليوم، عملية تمشيط واسعة للجيوب الفاصلة بين مديريات باقم ومجز، بمساندة من مدفعية وطيران التحالف، مؤكداً أنها أصبحت على مشارف مديرية مجز.
وأوضح البرح أن العملية أسفرت عن سقوط العشرات من مسلحي المليشيات الحوثية قتلا، وأسر آخرين.
بالإضافة إلى استعادة الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتدمير عربات نقل جنودا تابعة لها.
مضيفاً أن قوات الألوية المشاركة بالعملية داهمت مخازن عبوات ناسفة وألغاما للمليشيات الحوثية، وقطع خطوط الإمداد الجنوبية لمثلث باقم".
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