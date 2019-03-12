شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ صعدة يصرخ في وجه الشرعية: طفح الكيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال محافظ صعدة هادي طرشان الوائلي، إنه بعد مآسي حجور لا لوم على من يهاجم الشرعية، فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى..

ودعا محافظ صعدة في تصريحات صحفية إلى موقف واضح من قيادة الشرعية يرد على تساؤلات المتسائلين لماذا تركت حجور وحدها.