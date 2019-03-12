شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان العرادة : يهدد عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم ويكشف ما الذي سيحدث خلال الايام القليلة القادمة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة عن ترحيبه بعودة وزير الدفاع لقيادة معركة التحرير، حسب ما ذكره موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وقال المحافظ العرادة إن القيادة السياسية والعسكرية تؤكد في كل وقت على الرغبة في السلام العادل وفقاً للمرجعيات الثلاث وهو ما ترفضه ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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ونسبت مصادر مقربة من العرادة قوله " لن يذهب دم الشهيد الزعكري هدرا وبالنسبة لعائلته فهي عائلتي ، اما القتلة عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم فمن العيب عليهم ان ينسبوا انفسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان رحيما حتى بالكفار أما هؤلاء فقد اهلكوا الحرث والنسل.

واضاف " رجال الله وجند الحق قادمون لازالة هذا الكابوس الجاثم على صدر الوطن والمواطنين".