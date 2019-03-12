شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلن رسميا عن التوصل لاتفاق مع مليشيا الحوثي الانقلابية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت سلطنة عمان، الاثنين 11 مارس/آذار 2019م، عن التوصل لاتفاق جديد مع سلطات الانقلاب الحوثية.

وقالت السلطنة في بيان نشرته وسائل إعلامها الرسمية انه توصلت إلى اتفاق مع سلطات الانقلاب في صنعاء يقضي بالافراج عن أجانب كانو معتقلين لديها.

واكد البيان انه ”تلبيةً لالتماس الحكومتين الإندونيسية والماليزية، فقد تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات المعنية في صنعاء لعودة مواطن إندونيسي وآخر ماليزي من اليمن“.

وأوضح البيان انه تم نقل المواطنين الماليزي والاندنوسي إلى السلطنة اليوم الاثنين، تمهيداً لعودتهما إلى بلديهما.