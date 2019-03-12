شكرا لقرائتكم خبر عن مطار عدن يكشف حقيقة ضبط خمور بحوزة وزير في الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى نائب مدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري حقيقة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن ضبط خمور بحوزة معالي وزير النقل بمطار عدن الدولي .

حيث أكد نائب مدير عام مطار عدن الدولي العمري : بإنة لم يتم ضبط مع معالي وزير النقل صالح الجبواني وبحوزته كميات من الخمور كما أكد بإن وزير النقل كان مغادرا في رحلة علاجية لدولة الأردن لتلقى العلاج منذ أكثر من أسبوعين وقد خضع لعملية جراحية ونتمى له الشفاء العاجل.

وأكد العمري أن كل تلك التداعيات فقط تستهدف وزير النقل الأستاذ صالح الجبواني وتريد فقط والتشوية والترويج والإساءة له وان هناك مواقع معينة تقف خلفها جهات معروفة تريد فقط نشر الشائعات ولا يوجد أي خبر ينسب لمعالي وزير النقل ولا صحة لذالك ابدا ونكرر بإن معالي وزير النقل يتلقى العلاج خارج الوطن.

وكما أوضح قائلا : يجب على وسائل الإعلام وكتاب شبكات التواصل الإجتماعي أن تتحلى الدقة والمصداقية عند نقل الخبر أو تدواله دون التأكد من صحة تلك المعلومات والرجوع الى الجهات المعنية من السلطات المحلية.

