شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم الثلاثاء 12 مارس 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" ينشر مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم غد الثلاثاء 12 مارس رقم الرحله :601. خط الرحله : القاهرة – عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). الوصول : 0700 صباحا. رقم الرحله : 608. خط الرحله : عدن- القاهرة. الاقلاع : 0830 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. رقم الرحله :602. خط الرحله : عدن- القاهرة. الاقلاع : 0700 صباحا. الوصول: 0930 صباحا. Advertisements رقم الرحله :603. خط الرحله : القاهرة- عدن. الاقلاع : 1030 صباحا. (توقيت القاهرة) الوصول: 1500 عصرا. رقم الرحله :609. خط الرحله : القاهرة- عدن. الاقلاع : 0830 صباحا. (توقيت القاهرة) الوصول: 1300 ظهرا. رقم الرحله :600. خط الرحله : عدن- القاهرة. الاقلاع : 1500 عصرا. الوصول: 1730 مساء.

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