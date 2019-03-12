شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وهام : الرئاسة تقطع الشك باليقين وتكشف حقيقة الإطاحة بوزير الدفاع "المقدشي" وتعيين "جواس" بديلاً عنه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية صحة الاخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام اليمنية التي تفيد بصدور قرارات جمهورية ستطيح بوزير الدفاع المقدشي وتعيين "جواس" بديلاً عنه.

وقالت المصادر لـ"الشاهد نيوز" التي فضلت عدم الكشف عن إسمها كونه غير مخول لها بالتصريح لوسائل الاعلام ، أن لاصحة للانباء المتداولة وحذرت من نشر الشائعات التي تمس الحكومة الشرعية.

واضافت ان الشائعات المتداولة لاتخدم سواء الحوثيين بإثارة البلبلة في صفوف الحكومة الشرعية والتغطية على هزائم الميليشيا في معظم الجبهات القتالية.