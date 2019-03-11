شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال يمني أحد ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. من هو؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - لقي رجل أعمال يمني، يوم الأحد، مصرعه نتيجة حادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة، والتي كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وأكد مصدر في عائلة رجل الأعمال “عبدالجليل غازي”، بأنه كان أحد ضحايا الحادث المروع الذي راح ضحيته، جميع الركاب البالغ عددهم 157 راكبا من 33 دولة.

وأوضح المصدر أن “غازي” هو أحد رجال الأعمال الكبار في كينيا، وينتمي لبلدة وصاب العالي عزلة بني مسلم، التابعة لمحافظة ذمار وسط اليمن، وأكبر أطفاله يبلغ من العمر 15 سنة.

وكان “مسؤول يمني” أكد نجاة العزي شريم وزير المياه والبيئة في الحكومة المعترف بها دوليا، من الحادث بعد تأخره عن الرحلة لمدة خمس دقائق ومنعه من دخول صالة المغادرين،

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وأضاف المصدر أن الوزير اليمني كان يريد السفر إلى نيروبي لحضور مؤتمر دولي، ضمن الدورة العالمية الثانية لمنتدى الأمم المتحدة، لسياسات العلوم والأعمال التجارية بشأن البيئة.

وكانت طائرة إثيوبية، تحطمت في وقت سابق، اليوم الأحد، كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم، وبحسب الخطوط الجوية الإثيوبية فإن “جميع الركاب البالغ عددهم 157 راكبا لقوا حتفهم، في الرحلة التي كانت تقل ركابا من 33 دولة”.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية، في بيان، “نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرق أديس أبابا. والطائرة من طراز بوينغ 737-800 أقلعت الساعة 08:38 صباحا من مطار أديس أبابا، ثم فقد الاتصال بها في الساعة 08:44 صباحا”.

وذكرت أن “فرق الخطوط الجوية الإثيوبية سوف ترسل لموقع الحادث وسوف نفعل كل ما بوسعنا لمساعدة فرق الطوارئ”، وأفاد موقع لتتبع حركة الطائرات أن الطائرة الإثيوبية أن آخر رحلة مسجلة للطائرة المنكوبة كانت مساء أمس من عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرغ، وهبطت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الخامسة ونصف فجر اليوم، بالتوقيت المحلي.