محافظ سقطرى يصدر قرارا بإيقاف رئيس مصلحة القبائل في المحافظة (وثيقة)

أوقف محافظ سقطرى، رمزي محروس، اليوم الأحد، رئيس مصلحة شئون القبائل بالمحافظة، سعد ديموري، مرجعا السبب إلى ما أسماها بــ"التجاوزات التي قام بها، والمخالفة لتوجيهات السلطة المحلية".

ووفقا للوثيقة، التي نشرها المحافظ في صفحته على الفيس بوك، فقد أصدر محروس، قرارا رقم 16 لعام 2019م، بشأن توقيف الشيخ سعد سالمين محمد ديموري، من منصب رئيس مصلحة شئون القبائل بمحافظة أرخبيل سقطرى.

ويأتي قرار توقيف بحق رئيس مصلحة القبائل في سقطرى بناءً على التجاوزات التي قام بها في صدوره عدة بيانات يخالف توجيهات السلطة المحلية في المحافظة.

يشار الى أن رئيس مصلحة القبائل، الذي تم ايقافه، والمدعوم إماراتيا، كان قد حرّض عدد من أبناء سقطرى للخروج بمظاهرات مسلحة ضد السلطة المحلية، بتوجيهات إماراتية.

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حيث تسعى الإمارات عبر موالين لها، إلى زيادة نفوذها في الأرخبيل، وإبعاد كل الشخصيات المدنية والعسكرية المخالفين لتوجيهاتها.