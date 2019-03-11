شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يفاجئ الجميع بأول رد صارم على سقوط حجور ويتخذ هذا القرار المفاجئ (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية يمنية ان الرئيس عبدربه منصور هادي حمل قائد المنطقة العسكرية الخامسة مسؤولية ما تعرضت له مقاومة حجور على أيدي مليشيات الحوثي.

وأفادت المصادر أن الرئيس هادي توعد بمعاقبة قائد المنطقة العسكرية الخامسة يحيى صلاح لمخالفته التوجيهات بالتحرك لدعم المقاومة في حجور.

وتوقعت المصادر أن يكون الرئيس هادي قد اتخذ قرار إقالة يحيى صلاح وإحالته للتحقيق.

ونود التنوية الى أن الجهات الرسمية في الدولة لم تصدر اية معلومات مؤكدة في هذا الجانب، وعليه ستتضح حقيقة القرار خلال الأيام إن لم تكن الساعات القادمة.

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