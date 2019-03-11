شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة شخصية كبيرة في صنعاء من محاولة إغتيال .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا دبلوماسي ورجل أعمال يمني، أمس ، من محاولة إغتيال، على يد مسلحين مجهولين، وسط العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، أن مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية، حاولوا اغتيال رجل الأعمال والدبلوماسي اليمني، نجيب أحمد الغراسي، وذلك بالقرب من أحد مراكز الشرطة بصنعاء.

وأوضحت المصادر، أن مسلحين كانوا ملثمين، بالقرب من قسم شرطة بيت بوس، أطلقوا وابلا من الرصاص، نحو سيارة الدبلوماسي نجيب الغراسي، في محاولة لإغتياله ولاذوا بالفرار.

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وبحسب المصادر، فقد أصيب الغراسي، بإصابة خطيرة، جراء محاولة الإغتيال التي تعرض لها، ونقل إلى أحد المشافي في العاصمة صنعاء.

يشار إلى أن الغراسي، كان قد شغل منصب القائم بأعمال السفارة اليمنية في المغرب خلال الفترة السابقة، ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغراسي التجارية، إحدى أكبر المؤسسات التجارية في اليمن.

وزادت في الآونة الأخيرة محاولات اغتيال رجال الأعمال، وانتشار العصابات المسلحة، في العاصمة صنعاء وسط تعتيم اعلامي كبير، خصوصا مع عمليات الملاحقة التي يتعرض لها الناشطين والصحفيين في مناطق الحوثيين وتحديدا العاصمة صنعاء.