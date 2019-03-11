شكرا لقرائتكم خبر عن في بلاغ عاجل الى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية... اهالي سيئون وامناء التوثيق يطالبون بسرعة التدخل والافراج عن السقاف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيئون - عبدالعزيز المذلبي

بعد مرور اربع ايام من اختطافة طالب امناء التوثيق في مديرية سيئون فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ووزير الداخلية احمد الميسري بسرعة التدخل والافراج عن المختطف الامين عبدالباري هود السقاف الذي تعرض لعملية اختطاف همجية من قبل جماعة مسلحة اثناء مرورة في شارع الضيافة متجها لعقد نكاح في ضواحي سيئون

هذا واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية حول موضوع الانفلات الامني الذي تعيشة مديرية سيئون خاصة ومحافظة حضرموت عامة

من جهة اخرى يحاول جعفر بن كده مدير امن المديرية اطلاق سراح احد المتهمين الرئيسين بالقضية رغم ان جهات التحقيق توصلت الى ادلة تثبت تورطهم باختطاف السقاف متمثلة بتسجيلات كاميرات المحلات القريبة من موقع الحادثة