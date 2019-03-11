إمرأة من حجور بمئة الف رجل من جيش الدنبوع والجنرال العجوز ...لماذا اعدمها الحوثيون ؟

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عدن - ياسمين التهامي - تمكنت "هناء حسين النشمة" من قتل ثلاثة حوثيين عندما باغتتهم واطلقت النار من سلاحها بعد منعها من موارة جثمان شقيقها وقال مصدر ان الحوثيون منعو هناء النشمة من مواراة جثمان أخيها الذي أعدموه أمامها ومنعوا أخذ جثته، فغافلتهم، وحملت بندقيتها واردت ثلاثة منهم، قبل ان يقتلوها لتسقط جثة بجوار أخيها. وكان الحوثيون قد تمكنوا أمس من فرض سيطرتهم على مناطق حجور، وتفجير عدد من منازل ابناء ومشائخ المنطقة.

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