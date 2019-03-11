شكرا لقرائتكم خبر عن (آخر كلمات) قالها قائد مقاومة حجور تهتز لها الجبال وتشرئب لها الأعناق..شاهد عزة البطل.. وماذا قال عنه أبو علي الحاكم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في كلمات تهتز لها الجبال وتشرئب لها الأعناق، ظهرت جليا عزة البطل الغيور على دينه ووطنه، الشيخ المجاهد الشهيد أبو مسلم الزعكري قائد مقاومة ججور قبل أنباء استشهاده في اشتباكات مع مليشيات العدوان الحوثي.



ففي تصريح تداوله رواد التواصل الاجتماعي في اليمن ورصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية".. علق قائد المقاومة في حجور الشيخ ابومسلم الزعكري على تقدم الحوثيين في منطقة العبيسة واقسم انه لم تهتز له شعرة واحدة .

وقال الزعكري : الحمد لله نشعر بطمأنينة لا نظير لها , واقسم بمن خلق ورزق انها لم تهتز في شعرة واحدة رغم ضخامة الهجمة وضراوة الحرب , الا انني ومن معي على بصيرة من أمرنا , نحن ندافع عن حقوق ثلاثة شرع الله لنا الدفاع عنها ، دمنا و مالنا و عرضنا , ولا يحق لأحد أن يستحلها مهما كانت صفته ونسبه لأنها ، حقوق خاصة ومن تنازل عنها بذلة فقد ضيع ما تفضل به الله , ويعتبر مضيع للنعمة ومن ضيع النعمة حلت عليه النقمة.

وكانت أنباء تحدثت عن استشهاد الشيخ الزعكري صباح الأحد في إثر مواجهات مع مليشيات الحوثي بعد نضال قل نظيره في مواجهة الحوثيين وآلتهم العسكرية الضخمة التي نهبوها من الدولة.

إلا أن مصادر مقربة من الشيخ الزعكري نفت استشهاده وقالت إنه وقع أسيرا بيد الحوثيين.

إلى ذلك، اوردت قناة المسيرة تصريحات عاجلة للقيادي البارز ابو علي الحاكم والذي أكد لقناة المسيرة رسميا إن الزعكري حي يرزق وان هناك توجيهات من عبد الملك الحوثي بشأنه وشأن عائلته.

لافتا الى ان كل شيء سيكون واضحا بالصوت والصورة بشأن مصير الزعكري

وكانت مصدر مقرب من اسرة قائد مقاومة حجور "الزعكري" اوضحت انه حي يرزق وانه وقع اسيرا بيد ميلشيا الحوثي وتحملها كامل المسؤلية بالحفاظ على حياتة .

وكانت وسائل اعلامية تابعة لمليشيات الحوثيين قد تخبطت اليوم الاحد عن كيفية اعلان استشهاد قائد مقاومة حجور حيث روجت في البداية عن مقتله على ايدي قواتهم في مديرية كشر قبل ان تعلن عن تمكن عناصرهم من القاء القبض على ابو مسلم الزعكري بمديرية كشر محافظة حجة شمال اليمن .