شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. عبد الملك الحوثي ينهار بعد سماع خبر كالصاعقة ورد للتو من "عمران" .. ماذا حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر قبلية محلية بانفجار الوضع بين قبائل العصيمات ومليشيات الحوثي الإرهابية بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء. وقالت مصادر أن خلاف حاد اندلع بين قبائل العصيمات على أموال وتدخلت مليشيات الحوثي لاستغلال الوضع". وأضافت المصادر "أن القبائل رفضت تدخل الحوثيين واتحدت لمواجهة المليشيات". وأكدت المصادر اعتلاء القبائل للمرتفات الجبلية وصدت تقدم المليشيات واندلعت مواجهات عنيفة مازالت مستمرة حتى اللحظة وسقط خلالها قتلى وجرحى.. مشيرة إلى ان عدد من الجرحى وصلت الى المستشفى..

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