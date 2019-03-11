وفاة امرأة برصاص راجع في "يريم" شمال "إب"

توفيت امرأة ثلاثينية؛ نتيجة إصابتها برصاص راجع، مساء أمس الثلاثاء، في مديرية يريم، شمال إب، وسط اليمن.
وقال سكان محليون، إن امرأة في العقد الثالث من عمرها توفيت إثر سقوط رصاص راجع على رأسها في مدينة يريم.
وبحسب السكان، فإن المواطنون حاولوا إسعاف المصابة، إلاّ أن تلك المحاولات باءت بالفشل، نتيجة إصابتها الخطرة في الرأس والتي أدت بحياتها.
وتسبب رصاص الأعراس والرصاص المنفلت نتيجة السلاح المنتشر بكثافة إلى وفاة وإصابة العشرات في محافظة إب الخاضعة للانقلابيين الحوثيين، خلال الأعوام الماضية بحسب تقارير أمنية.
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