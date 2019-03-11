الجوف: الكشف عن ثمانية سجون سرية لميلشيات الحوثي في ست مديريات

كشف مكتب حقوق الإنسان في محافظة الجوف اليوم الأحد عن تفاصيل عدد من السجون والمعتقلات التي تستخدمها ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها في محافظة الجوف (شرق اليمن).



وقال البيان -الذي حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه- أن هناك ثمانية سجون تستخدمها ميلشيات الحوثي الانقلابية يتم فيها ممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي وتفشي القاذورات والأمراض في تلك السجون.



وأفاد البيان "أن السجون تتوزع في سبع مديريات وهي "المتون" و "المطمة" و "برط" و "الحميدات" و"خراب المراشي" و "الزاهر"، حيث استخدم الحوثيون المدارس ومباني حكومية خدمية تم تحويلها إلى سجون سرية لاختطاف معارضين".



وذكر البيان "أن هناك المزيد من السجون والمعتقلات الإضافية التي ما زالت فرق الرصد في صدد البحث عنها وتوثيقها وسيتم نشرها لاحقا".

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