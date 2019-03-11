شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : قناة العربية تنقل خبر من "حجور" يسعد اليمنيين و يسبب صدمة للحوثيين بمقتل قيادي حوثي رفيع ..(الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت قناة العربية الحدث خبر مقتل قيادي حوثي بارز في كشر .

وقالت القناة في شريط عاجل "مقتل القيادي الحوثي اسعد خلوفة في غارات لطيران التحالف العربي على كشر بمحافظة حجة"

Advertisements

وكثف طيران التحالف غاراته على قيادات ميليشيا الحوثي بعد إستشهاد قائد مقاومة حجور "الزعكري"

وكان القيادي الميداني الحوثي أحمد نبيل السواري قد لقي مصرعة مع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية يوم امس بغارات لتحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعاً للميليشيات في منطقة العبيسة في مديرية كشر محافظة حجة.

وأوضحت المصادر أن أحمد السواري هو نجل رجل الأعمال نبيل أحمد السواري، صاحب مجموعة السواري الصناعية في صنعاء، وانضم إلى الميليشيات بعد الانقلاب، وكان يقود كتيبة للميليشيات تتولى عملية اقتحام المنازل واعتقال السكان في قرى كشر بعد اقتحامها.