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عدن - ياسمين التهامي - رثى الشيخ والعلامة "الحجوري" القائد الشهيد البطل "الزعكري". شـاهد(أول فيديو) يكشف حقيقة استشهاد قائد مقاومة حجور..والشيخ العلامة الحجوري يرثيه بطريقة موجعة ويروي مواقف شبابه. Advertisements

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