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قرارات جمهورية جديدة

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرارات جمهورية جديدة خلال الساعات القليلة القادمة شتشمل أهم الحقائب الوزارية بحكومة معين عبدالملك. وذكرت المصادر" أن التعديلات الوزارية شتشمل ستة وزارات بينها ثلاث سيادية". وكانت قد تحدثت مصادر اليومين الماضيين عن عقد الرئيس عبدربه منصور هادي اجتماعا مع رئيس حكومته معين عبدالملك لمناقشة وبحث أسماء الوزراء الجدد الذين سيشغلون الحقائب الوزارية المقرر تغييرها

وأكدت ذات المصادرة ان وزير الدفاع المقدشي ستتم الاطاحة به  وان ابرز المرشحين للمنصب البطل اليمني ومرعب الحوثيين اللواء ثابت جواس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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