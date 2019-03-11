مليشيا الحوثي تواصل التنكيل بأبناء حجور وسط عزل تام للمنطقة عن العالم

تواصل مليشيا الحوثي التنكيل بأبناء وأهالي حجور في عدت مناطق في مديريات كشر بمحافظة حجة.

وذكرت مصادر أن مئات العائلات في مناطق بني سعيد وبيت النمشة والعبيسة اضطرت خلال اليومين الماضيين للنزوح بسبب كثافة النيران التي تعرضت لها القرى والتجمعات السكنية.

وحتى مساء امس الاحد واصل المسلحون الحوثيون الذين اجتاحوا المنطقة تفجير منازل رجال القبائل الذين واجهوهم خلال الأسابيع الماضية ونهبوا مئات المنازل والسيارات وأحرقوا مزارع.

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وفيما يتعلق بمصير قائد المقاومة في حجور أبو مسلم الزعكري فقد ذكرت رواية جديدة لأحد أقاربه أنه وبعد إحكام المقاتلين الحوثيين حصار القرية التي كان يتحصن فيها مع رجال قبيلته اضطر لتسليم نفسه للحوثيين على أمل سلامة بقية القبيلة حسب رواية عبدالحميد الزعكري.

وكان فهد دهشوش القيادي في حزب المؤتمر الشعبي وأحد شيوخ محافظة حجة قال أمس الأحد إن الزعكري قتل، وهو ما ذهب إليه منشور للقيادي الحوثي محمد ناصر البخيتي.

وعزلت مليشيا الحوثي مناطق كشر عن محيطتها بعد قطها للاتصالات وشبكة الانترنت.