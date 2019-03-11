محافظ أبين يزور نزلاء السجن المركزي ويحث المحاكم على الفصل في قضاياهم

زار محافظ أبين اللواء ركن أبوبكر حسين، السجن المركزي بمديرية زنجبار، وأطلع على أوضاع وقضايا 73 سجيناً، ودعا رؤساء المحاكم ورئيس محكمة الاستئناف بتكثيف الجهود والإسراع في محاكمتهم والفصل في قضاياهم وخصوصاً قضايا القتل.
جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، إلى السجن المركزي في أبين ومعه رئيس النيابة العامة بالمحافظة أبوبكر الشقاع، ووكيل نيابة البحث والسجون فهمي الحمومي، حيث تعرف خلالها على جهود تحسين أوضاع السجناء.
وحث محافظ أبين، على الفصل في قضايا السجناء والافراج عمن لم تثبت عليهم تهم.
وثمن جهود ادارة السجن في تقديم مستوى الرعاية والخدمة المقدمة لنزلاء السجن و التعامل الحسن معهم.
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