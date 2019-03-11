المتحدث باسم العمالقة:المليشيا استغلت الهدنة في تعزيز مواقعها بأسلحة ثقيلة

قال المتحدة باسم ألوية العمالقة بجبهة الساحل الغربي مأمون المهجمي إنه بعد الخروقات المتكررة للهدنه من قبل جماعة الحوثي بمحافظة الحديدة قامت مؤخراً بشن عمليات عسكرية واسعة على الوية العمالقة باستخدام جميع انواع الاسلحة.

وذكر المهجمي في تصريحات صحفية أنه وبعد الخروقات المتواصلة لميلشيات الحوثي للهدنة الانسانية في محافظة الحديدة اقدمت على شن عمليات عسكرية واستخدمت جميع انواع الاسلحة في محور الدريهمي و كافة المحاور الاخرى.

واضاف حيث حاولت اسقاط بعض المواقع الا ان الوية العمالقة صدت هذا الهجوم الذي كان الاول من نوعه والذي جاء بعد اعلان ميلشيا الحوثي رفضها الصريح لتنفيذ اتفاق استوكهولم في السويد .

وأوضح أن هذا جاء بعد استغلالها مدة الهدنه بمقابل التزام قواتنا بها طيلة الفتره من 18 ديسمبر حتى يومنا هذا واستثمرت الميليشيات هذه الفترة في تعزيز مواقعها المنهارة ونقل اسلحة ثقيلة ودبابات وصواريخ و كمية كبيره من العبوات الناسفة والألغام وتجنيد اجباري للاطفال لتعبئة الفراغ الذي لحق بها في الساحل الغربي اثر تقدم الوية العمالقة الى مدينة الحديدة وميناءها الاستراتيجي .

مؤكدً بان تقدم العمالقة قبل اعلان الهدنة استنزف نسبه كبيرة و نوعية من مخزونها البشري بما فيه الكفاية وان مماطلاتها بتنفيذ اتفاق السويد هو فقط لكسب الوقت للترتيب ونقل قوات واسلحة مع ضمان عدم استهداف الطيران لعملية النقل والتعزيز .