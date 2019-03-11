التحالف العربي يكشف عدد التصاريح الممنوحة خلال 72 ساعة وخروقات الحوثي في الحديدة

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عدد التصاريح الممنوحة من قيادة القوات المشتركة خلال 72 ساعة الماضية لقوافل الإغاثة الإنسانية الواصلة إلى اليمن عبر البر والبحر والجو .

وأوضح أن عدد التصاريح الممنوحة بلغ 115 تصريحًا منها 20 تصريحًا جويًا و 12 تصريحًا بحريًا و 11 تصريحًا بريًا و 72 تصريحًا حماية قوافل .. مضيفاً بحسب وكالة واس السعودية، أن عدد السفن الموجودة حاليًا في ميناءي الحديدة والصليف ٨ تحمل مواد غذائية و مشتقات نفطية .

وأشار إلى إستمرار ميليشيا الحوثي الإيرانية في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة .. مؤكداً رصد 39 خرقًا من الميليشيا الحوثية الإرهابية لخلال الـ ٢٤ ساعة الماضية شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا، ونتج عن ذلك استشهاد مواطن وجرح 18 مواطن.

وتواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران خرقها لإتفاق وقف أطلاق النار في الحديدة بحسب إتفاق السويد الذي ترعاه الأمم المتحدة، كما تواصل منع المساعدات الإغاثية من الوصول إلى مستحقيها، حيث تقوم بمصادرتها وتوزيعها على عناصرها .