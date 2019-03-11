بشرى سارة.. تدشين صرف مرتبات 97 ألف معلم في جميع الجمهورية

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن أكثر من 97 ألف معلم وموظف في مدارس اليمن استفادوا من الدورة الأولى لعملية صرف حوافز نقدية من أجل المساعدة على إبقاء الأطفال في المدرسة والاستمرار في التعليم.

وأوضح خِيرْت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان أن المنظمة الدولية بدأت في صرف حوافز لأكثر من 136 ألف معلم وموظف ممن لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من عامين وذلك من أجل إبقاء الأطفال في إطار التعليم.

وأشار إلى أنه "يُتطلب من المعلمين والموظفين العاملين في المدرسة الخضوع لعملية تحقق كشرط مسبق للدفع".

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ومضى كابالاري قائلاً "بدون رواتب منتظمة وبسبب النزاع والأزمة الاقتصادية المستمرة، لم يتمكن المعلمون من الوصول إلى مدارسهم، أو اضطروا إلى البحث عن فرص أخرى لكسب العيش لإعالة عائلاتهم".

واستطرد "توفر الحوافز المقدمة من اليونيسف للمعلمين المؤهلين والعاملين في المدارس دفعة شهرية تعادل 50 دولاراً وبالعملة المحلية، حتى يتمكنوا من مواصلة التدريس والمساعدة في منع انقطاع المزيد من الأطفال عن الدراسة."

وأوضح أن هذا البرنامج يغطي الموظفين في أكثر من 10 آلاف و 300 مدرسة يرتادها حوالي 3.7 ملايين طفل.