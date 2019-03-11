عدن .. كلية العلوم الإدارية تدشن إحتفالاتها بالذكرى الـ45 لتأسيسها

دشنت كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن، اليوم الإثنين، الفعاليات الإحتفالية بمناسبة الذكرى الـ45 لتأسيسها، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور، حسين باسلامة، ورئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور .

وفي الحفل التدشين، أشاد الدكتور باسلامة، بالإنجازات التي تحققت لكلية العلوم الإدارية خلال مسيرتها الأكاديمية المكللة بالنجاحات .. مشيراً إلى أننا في معركة كبيرة عنوانها العلم والتكنولوجيا التي تعتبر نعمة كبيرة للإنسان .

وأضاف "لهذا ينبغي أن يكون هذا الأحتفال جرس إنطلاق إلى الأمام نحو العلم والتكنولوجيا" .. منوهاً بإهتمام الحكومة المستمرة بالتعليم وكذا دول مجلس التعاون الخليجي التي تدعم بلادنا في مجال العلم والمعرفة .

من جانبه أشار رئيس جامعة عدن، إلى إن أحتفال كلية العلوم الإدارية يأتي في ظل أحتفالات جامعة عدن بأسبوع الطالب الجامعي (21) .. مضيفاً أن كلية العلوم الإدارية شهدت نقلة نوعية في الكثير من الإنجازات التي تحققت في خلال مسيرتها الذهبية المرصعة بالذهب الأكاديمي .

وقال "نحن اليوم نكرم العمداء السابقين تكريماً لدورهم في رفع مستوى الكلية خلال فترة عمادتهم الحافلة بالعطاء والتميز العلمي" ,, مشيراً إلى إن كل ما تحصده جامعة عدن قد تحقق بفضل الرعاية الكريمة التي توليها القيادة السياسية لجامعة عدن .

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بدوره سرد عميد كلية العلوم الإدارية، الدكتور، عبدالله سعيد حزام، مسيرة عمل الكلية الناجح بذكر أبرز المحطات التأريخية في حياة الكلية وأعضاء هيئة التدريس .. مؤكداً أن الكلية تشهد في الوقت الحالي عدداً كبيراً من المشاريع الأكاديمية والفعاليات العلمية والأنشطة الرياضية وعدد من حلقات النقاش .

عقب ذلك جرى تكريم الدكتور باسلامة والدكتور الخضر ناصر لصور، بدرع الكلية وكذا تكريم الرعيل الأول من عمداء الكلية الذين كان لهم بصمات واضحة في الرفع من شأن التعليم الأكاديمي في الكلية .

كما تم توزيع الشهادات التقديرية للمشاركين في دورة البرنامج الأحصائي (SPSS)، فيما تخلل الحفل العديد من الوصلات الغنائية التي قدمتها فرقة خليج عدن الفنية الثقافية نالت إعجاب الحاضرين.

ومن المتوقع أن تستمر الفعاليات الإحتفالية حتى الثالث عشر من شهر مارس الجاري، وستشمل عقد ورش عمل وحلقات نقاش متنوعة.