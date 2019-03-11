التربية والتعليم في مأرب تحقق إنجازات محورية في العملية التعليمية خلال 2018

عام آخر من مقاومة التجهيل والعمل على التسلح بالعلم والمعرفة، عمل عليه مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب - خلال 2018 - في ظل ظروف عصيبة يمر بها الوطن، وإمكانات شحيحة ومعوقات مختلفة.

ففي حين ماتزال الحرب مستعرة، والجهل يكاد يطغى على اليمن من جديد بفعل الإنقلاب ؛ تسبح التربية والتعليم بمحافظة مأرب عكس التيار الذي حاولت مليشيا الحوثي فرضه؛ رافضة تجريف الهوية الوطنية وتطييف التعليم وتلغيم مستقبل اليمنيين.

هنا وفي هذا التقرير نستعرض جهود مكتب التربية والتعليم بمحافظة على مدى عام ٢٠١٨م، في إطار جهوده للنهضة بالواقع التعليمي في المحافظة ؛ في ظل استمرار عملية النزوح إلى المحافظة ؛ ما مثل عبئاً إضافياً على أعمال المكتب.



زيادة 200%

تشهد محافظة مأرب إقبالاً كبيراً للالتحاق بالتعليم ، حيث بلغت نسبة زيادة الطلاب للعام الجاري 200% مقارنة مع الأعوام السابقة في مدينة مأرب، فيما نسبة الازدياد العام على مستوى المحافظة 117% وفق إحصائية مكتب التربية والتعليم.

هذا القدر الكبير من الطلاب الملتحقين بالتعليم يحتاج - وفق الدكتور العباب - إلى بنى تحتية وكادر تربوي وتعليمي.

ولمواجهة ذلك استطاع المكتب افتتاح 10 مدارس للنازحين في التجمعات السكانية، منها خمس مدارس ثانوية بمديرية المدينة ، وست مدارس أخرى لاستيعاب النازحين بالإضافة إلى من تم استيعابهم في مختلف المدارس.

واعتمد مكتب 50 فصلاً دراسياً في عدد من المدارس ؛ ستكون جاهزة خلال مارس 2019م ؛ بالإضافة إلى توزيع (20) فصلاً مؤقتاً (كنتيرات) من أصل 60 فصلاً لازال العمل جار لاستكمالها ؛ فضلاً عن تجهيز غرفتي تعلم بمدرستي السلام والنجاح ، وتزويدها بالمتطلبات اللازمة بالإضافة إلى تزويد المدارس بـ ١٠٠ من المصورات والسيد يهات التعليمية.

الكادر التربوي والتعليمي

عمل مكتب التربية على توفير 379 عقداً لمعلم ومعلمة من مختلف التخصصات العلمية والأدبية ومربين لتغطية العجز القائم في الكادر.

وبحسب مدير عام مكتب التربية الدكتور العباب فإن العجز نتيجة الكثافة الطلابية المتزايدة بسبب استقبال المحافظة للطلاب النازحين، ما دفع المحافظة لاستيعاب معلمين ومعلمات جدد لتغطية العجز.

كما عملت إدارة مكتب التربية خلال العام 2018م على تمكين القدرات الشبابية في عدد من إداراتها بالمديريات ؛ بهدف الاستفادة منها ، وإحداث تطوير وتحسين الأداء في الإدارات.



التدريب والمتابعة والأنشطة

و نفذت إدارة التدريب والتأهيل بالمكتب والمديريات 317 دورة وورشة عمل وزيارة ميداني؛ وإنشاء ٣٠ صندوق إسعافات أولية في المدارس ذات الكثافة الطلابية.

وتوزعت الدورات التأهيلية على 11 دورة تدريبية لاستكمال تأهيل 117 من معلمات الريف، وتأهيل مختصين في جانب إدخال البيانات ومختصي الصحة المدرسية بالمديريات في مجال الإسعافات الأولية.

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كما أقامت إدارة التدريب والتأهيل والإدارات الأخرى 22 ورشة عمل في مجال تطوير الأداء وتقييم الزيارات وتحليل نتائجها وتطوير قدرات الإدارات المدرسية.

إلى ذلك بلغت عدد الزيارات الميدانية كلاً بحسب مسؤولياته أكثر من 284 زيارة ؛ منها (4) زيارات لفريق التوجيه المركزي لكافة مدارس المحافظة، ونحو ٢٨٠ زيارة ميدانية قام بها مدير عام مكتب التربية بالمحافظة ومدراء الإدارات والمعنيين بالمكتب ؛ شملت زيارات تفقد سير العملية التعليمية وتقييم أداء الأخصائيين الاجتماعيين ومجالس الآباء والأمهات، والرقابة، والإدارات ذات العلاقة.

وفي مجال الأنشطة نفذ مكتب التربية عدد من الأنشطة في المديريات توزعت على الأنشطة الرياضية (الدوري المدرسي)، وبرنامج المسابقات العلمية للمرحلة الاساسية والثانوية ، والملتقى العلمي وتمثيل المحافظة في البطولات والانشطة على مستوى الجمهورية.

ونفذ المكتب عدداً من حملات التوعية ؛ شملت التوعية بمخاطر الالغام ومخلفات الحرب، وأهمية التعليم في صناعة الحاضر والمستقبل، وحول الاهتمام بالنظافة وجوانب الدعم النفسي للطلاب المتأثرين من الحرب، وكذلك تم احياء المناسبات الوطنية والايام العالمية والتوعية بأهميتها.

وأقام مكتب التربية فعالية يوم اليتيم العربي وتكريم الطالب اليتيم، وتكريم اوائل الطلاب بالمحافظة والمعلمين والتربويين.

طباعة الكتاب المدرسي

ومثل الكتاب المدرسي من أهم التحديات التي تواجه العملية التعليمية خلال المراحل السابقة، إلا أنه ومع مطلع العام الدراسي الجاري استطاع مكتب التربية والتعليم تغطية العجز في هذا الجانب.

وأكد الدكتور العباب انه تم تغطية كافة مدارس المحافظة بما فيها المدارس الأهلية ومدارس مخيمات النازحين ؛ مع بداية الفصلين الأول والثاني ، وبلغ عدد ما تم توزيعه من الكتاب المدرسي ١مليون و30٠ ألف كتاب.

وأشار مدير عام مكتب التربية إلى أن المكتب اتخذ إجراءً جزائياً من أجل الحفاظ على الكتاب المدرسي من قبل الطالب ، وأشرك المجتمع في ذلك من خلال تلك الإجراءات أو من خلال التوعية.



مطبعة سرية وأتمتة

وعقب صدور قرار وزير التربية والتعليم بإنشاء كنترول الشهادة الاساسية ورغم الفترة الزمنية البسيطة ؛ إلا أن المكتب استنفر كل الجهود لعملية تجهيز الكنترول والمطبعة السرية ، وتجهيز بنك أسئلة وفق المواصفات ومعايير الاختبارات وإصدار أرقام الجلوس وتجهيز قاعة لتصحيح دفاتر الإجابات، وطباعة واصدار الشهادات من المكتب.

وأكد الدكتور العباب أن تم طابعة قرابة (100ألف ) وثيقة للمراحل من (1-11) بمكتب التربية بالمحافظة ، وبدعم من السلطة المحلية، وتجري الامتحانات بشكل ممتاز ونسعى أيضا إلى التطوير.

كما شهد العام الماضي تفعيل النظام الالكتروني في المكتب ؛ حيث تمت أتمتتة قاعدة بيانات ومعلومات زيارات الموجهين للمدارس والمعلمين، وإدخال البصمة الالكترونية لضبط الدوام في المكتب، وربط المكتب وإداراته وأقسامه والمخازن بنظام كاميرات المراقبة، وأتمتة قاعدة بيانات الطلاب.

حقوق المعلمين

ووفق مدير عام مكتب التربية فإن المكتب عمل على متابعة استحقاقات المعلمين والتربويين الذين لم يمنحوها خلال الاعوام السابقة. مشيراً إلى أن هناك إنجازات على الصعيد الإداري و متابعات مستمرة لحقوق المعلمين من بينها المتابعة في إضافة المعلمين الذين لم تشملهم مراحل استراتيجية الأجور وكذلك متابعة التسوية والمؤهلات.

كما تم - وفق مدير المكتب - إضافة ال٣٠% المقرة من الحكومة إلى كشف الراتب وصرفها بشكل مستمر ،فيما يجري متابعة العلاوات السنوية بعد أن استكملت عملية إعداد الكشوفات وفق الاستحقاقات القانونية.