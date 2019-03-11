محافظ حضرموت يكلف مديراً عاماً للإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية

أصدر محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، اليوم الإثنين، قراراً بتكليف مدير عام للإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بالمحافظة .
وقضى قرار البحسني الذي حمل رقم (79) لسنة 2019م، بتكليف الأخت / مارينا عوض سالمين الجوهي / مديراً عاماً للإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان المحافظة .
ومارينا الجوهي من القيادات النسوية الشابة في محافظة حضرموت، ولها العديد من الأنشطة في مجال التنمية وحقوق المرأة، كما أنها حاصلة على الماجستير بدرجة إمتياز في إدارة الأعمال .
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