7 مختطفين مفرج عنهم يروون قصص التعذيب في سجون مليشيا بمؤتمر بالأردن

من المقرر أن يعرض مختطفون مفرج عنهم من سجون ميليشيا الحوثي قصص اختطافهم والافراج عنهم في مؤتمر صحفي تنظمه السفارة اليمنية في الأردن نهاية الأسبوع.

وأوضح المتحدث باسم السفارة اليمنية محمود شحرة فيي تصريحات صحفية أن 7 مختطفين مفرج عنهم في أوقات سابقة سيتواجدون في السفارة اليمنية للحديث مع وسائل الاعلام حول ما عانوه في سجون الميليشيات وطريقة الافراج عنهم وما حدث مع مختطفين آخرين في السجون".

وذكر أن بعض المختطفين تم الافراج عنهم بعد دفع رشاوي لقيادات في الميليشيات وآخرين بوساطات قبلية بالاضافة إلى قصص أخرى، موضحا أن المؤتمر سيكون بحضور وزير الاعلام اليمني معمر الأرياني، والسفير علي العمراني.

وأكد أن المختطفين لم يتم الافراج عنهم بموجب اللقاءات الاخيرة التي عقدت في عمان بعد اتفاق السويد.