مدير مكتب التربية بمأرب يكرم الطلاب الأوائل والمعلمين المبرزين في جبل مراد

خلال حفل نظمته مدرسة سميع في مديرية جبل مراد جنوب محافظة مأرب، اليوم الأحد، كرم مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب الدكتور علي العباب أوائل الطلاب والمعلمين المبرزين في مديرية جبل مراد، وأشاد الدكتور العباب بدور المعلمين وجهودهم التي بذلوها في سبيل إنجاح العملية التعليمية بالمدرسة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد ؛ نتيجة انقلاب المليشيا الحوثية.

وأكد الدكتور العباب أنه لاسبيل للارتقاء بالبلد ومواجهة ما تمارسه المليشيا الإنقلابية الحوثية إلا بالتعليم. مشدداً على ضرورة اضطلاع الجميع بهذه المهمة الوطنية العظيمة التي تشكل أساس بناء المجتمعات والنهوض بالأوطان.

ووجه مدير عام مكتب التربية باعتماد ثلاثة فصول (مؤقتة) لمدرسة سميع وهنجر لمواجهة الكثافة الطلابية التي تشهدها المدرسة ؛ مشيداً بما تقدمه إدارة المدرسة من جهود في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية في المدرسة.

رافقه خلال الزيارة مدير إدارة التعليم أحمد العبادي وعبدالملك الجابي مدير إدارة الموارد البشرية.