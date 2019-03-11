عــــــــاجل .. "قبل قليل" مقتل الذراع الايمن ل"عبد الملك الحوثي" شاهد من يكون ؟ صورة

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عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من محافظة اب وسط البلاد عن وفاة نجل اللواء الركن عبدالحافظ السقاف وكيل وزارة الداخلية لشؤن المناطق الوسطى ومدير أمن محافظة إب الانقلابية هاشم.. Advertisements ولم توضح الأسباب حول وفاته لكن الأرجح إنه لقي مصرعه في إحدى الجبهات مع ميليشيا الإرهاب والإجرام التمرد الحوثي المدعوم من قبل إيران.

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