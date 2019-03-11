شكرا لقرائتكم خبر عن حصحص الحق ... قائد عسكري كبير يخرج عن صمته ويكشف عن اخطر فساد دمر الجيش الوطني ومكن الحوثيين من تحقيق الانتصارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة العقيد عبدالله الأشرف "إن المتسلقين ولصوص الثورات وتجار الحروب سبب رئيسي في تأخير النصر وغيابه، مضيفا بأنه لابد من تصحيح المسار وغربلة قادة الشرعية بالمحافظة.

وفي منشورات بصفحته على " فيسبوك " أكد الأشرف " إن الجوف ليست إقطاعية لشخص كي يدخله في خبئه، وثلاث سنوات كافية لاستعادة وطن.

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وقال العقيد الأشرف: نحن في المحافظة لم نسيطر على شجرة، ولم نحرر موقعاً، بل تراجعنا وخسرنا الكثير.

وأضاف، إنه توجد محاور وكتائب وجيوش وألوية، ولكن في الكشوف فقط، يستلم القائد التموين والإمداد والدعم اللوجستي والاعتمادات والمرتبات، وعند الواجب وتنفيذ المهام لا تجد إلا البسطاء والمطحونين. لن ننتصر حتى نصحح المسار ويمنح القائد الفاسد إعفاء وإجازة.

وأكد الأشرف أنه عندما ينحرف المسار يضيق الأفق لدى المسؤول، ويتقزم طموحه، وتصبح عينه على عائدات التحسين لا على التحرير، ويقتنع عقيم الفكر بفواتير الدخل اليومي، وينسى الواجب المقدس واستعادة الوطن الكبير الذي يتداعى عليه الأكلة والطامعون.