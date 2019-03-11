شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان.. طارق صالح يفاجىء الجميع ويطلق بيان ناري يكشف فيه مصير قائد مقاومة حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت قوات المقاومة الوطنية “حراس الجمهورية” التي يقودها نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، العميد طارق محمد عبدالله صالح، بيانا حول الأحداث المأساوية التي تشهدا منطقه حجور جراء الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثيين بحق المدنيين بمديرية كشر محافظة حجة. وطالبت المقاومة الوطنية الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها جراء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين.

وحمل البيان الصادر عن المقاومة الوطنية مليشيا الحوثي مسؤولية حياة الشيخ أبو مسلم الزعكري التي أسرته المليشيات الحوثية وهو ينزف مع عددا من أولاده بالإضافة الى مواطنين آخرينو اقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وجدد البيان تعهد القوات بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن النهج الجمهوري والثورة اليمنية واجتثات الإرهاب الحوثي. “نص البيان” تعبر المقاومة الوطنية -حراس الجمهورية – عن إدانتها واستنكارها للجرائم البشعة التي ترتكبها عصابة الحوثي الكهنوتية بحق المواطنين من أبناء قبائل حجور مديرية كشر بمحافظة حجة والتي ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، وفي الوقت الذي نؤكد فيه رفضنا الكامل لتلك الجرائم ونطالب بتحقيق دولي مع مرتكبيها ، فإننا في الوقت ذاته نحمّل عصابة الحوثي الإجرامية مسؤولية الحفاظ على حياة الشيخ البطل أبو مسلم الزعكري قائد المقاومة الوطنية في حجور والذي اعتقلته عصابة الحوثي وأولاده صباح الأحد، بعد تعرضه لإصابات واقتادوهم إلى مكان مجهول .

وبهذا الصدد فإن المقاومة الوطنية تحذر بأشد العبارات عصابة الحوثي الإرهابية من مغبة المساس بقائد المقاومة في حجور أو المواطنين العزل الذين اعتُقلوا بشكل جماعي من داخل منازلهم وقراهم بدون ذنب اقترفوه.

وأمام تزايد اعمال القتل والإرهاب والاختطافات والنهب وتدمير المنازل من قبل هذه العصابة الإجرامية، فإننا نطالب المنظمات الدولية والإنسانية وفي المقدمة الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن، بتحمل المسؤولية والتدخل الفوري لإنقاذ حياة الشيخ أبو مسلم الزعكري وكافة أبناء حجور المعتقلين لدى عصابة الحوثي .. ونجدد العهد لشعبنا وكل الأحرار بأننا على درب الثورة اليمنية والمقاومة سائرون، وسنجتث إرهاب الحوثي ونخلص بلادنا والمنطقة من شروره ونضع نهاية لهذا الرعب والخوف، والاقتصاص من كل من تورط في سفك دماء الأبرياء عاجلا أم آجلا، ولن يفلت كائن من كان من العقاب.. كما نتعهد بأننا سنواصل النضال وتقديم التضحيات دفاعا عن النظام الجمهوري ومن أجل استعادة مؤسسات الدولة المختطفة من قبل عصابة الحوثي الإرهابية عاش الشعب اليمني العظيم الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى ولا نامت أعين الجبناء تحيا الجمهورية اليمنية صادر عن المقاومة الوطنية 11مارس 2019م