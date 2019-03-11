شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عفاش يتلقى هدية لا تقدر بثمن يتمناها اي قائد عسكري ستجعله أقوى من ابو علي الحاكم وستربك كل حسابات القادة الحوثيين خاصة في منطقة الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طارق عفاش هدية لا تقدر بثمن وهو عبارة عن مخطط عسكري يمكنه من التفوق على كل القيادات العسكرية خاصة في منطقة الحديدة . فقد ذكرت مصادر مقربة من السفير اليمني السابق في الامارات احمد علي عبد الله صالح انه كشف لابن عمه طارق صالح المعروف بطارق عفاش عن السر الرهيب الذي اخبره به ابيه الذي يمكنه من خلاله تحقيق الانتصار على الحوثيين بأسرع وقت. واشار المصدر ان نجل صالح كشف لابن عمه ان القضاء على الحوثة تحتاج - بحسب وصية الراحل والده - الى ثلاثة امور رئيسية استمالة شيوخ القبائل وفتح جبهات داخلية في كل مكان على ان يكون غالبية المقاتلين من الناقمين على الحوثي ممن قتل اسرهم او دمر منازلهم. الاهتمام بالمقاتلين سواء كانوا من ابناء القبائل او من المتطوعين. دعم لا محدود من دول التحالف بأحدث السلاح على ان يتواجد قادة عسكريين شجعان في الجبهات وليس في الفنادق وتحريك الجيوش بالواتس اب

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