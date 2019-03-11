5113 طفل جندتهم مليشيا الحوثي والزج بهم في جبهات الحرب

أكد التحالف اليمني بشأن رصد انتهاكات حقوق الانسان أن مليشيا الحوثي جندت 5113 طفلا خلال الأربع السنوات الماضية.

وذكر المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي في كلمته التي القاها،اليوم ،في مجلس حقوق الانسان بالبند 3 على هامش انعقاد الدورة الـ 40 للمجلس" ان أطفال اليمن يتعرضون الى العديد من الانتهاكات الجسيمة كالاختطاف والعنف والتجنيد الاجباري من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية".

وأضاف "ان ما يقارب من 4 مليون طفل يمني لا يتلقون تعليمهم بسبب تدمير 1600 مدرسة بشكل كلي أو جزئي وتم استخدام حوالي 170 مدرسة كثكنات عسكرية ،وتسرب حوالي 2 مليون طفل ليذهبوا إلى العمل بسبب الظروف الاقتصادية التي تسبب بها انقلاب مليشيا الحوثي في ديسمبر 2014م".

ودعا البذيجي مجلس حقوق الانسان ومنظماته الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان والمتخصصة بالأطفال الى ضرورة توفير الحماية الكاملة للأطفال اثناء النزاع المسلح والسعي لإعادة تأهيل المؤسسات الحمائية والمؤسسات التعليمية وبناء آليات المساءلة والمحاسبة ضد من ارتكبوا انتهاكات بحق الطفولة في اليمن آخذين بعين الاعتبار الالتزام بأهداف التنمية المستدامة خصوصا الهدف 16 لإنهاء جميع اشكال العنف ضد الأطفال وإزالة الألغام التي تفتك بكثير من الأطفال في اليمن.