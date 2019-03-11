صحة عدن تنظم ورشة تعريفية في مجال الصحة والتغذية

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بعدن ،اليوم، ورشة العمل التعريفية في مجال الصحة والتغذية بدعم من منظمة اليونيسيف .

وتهدف الورشة إلی اكساب 20 كادر صحي جملة من الموضوعات المتصلة بالصحة والتغذية منها وتعزيز الرضاعة الطبيعية الخالصة ومهارات التغذية والاسهام في خفض نسبة الاصابة بسوء التغذية وخفض نسبة التقزم لدی الاطفال دون الخامسة وتحسين وصول النساء والحوامل والمرضعات والاطفال دون الخامسة لخدمات الصحة والتغذية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

واكد مدير مكتب الصحة بعدن الدكتور جمال خدابخش ،على اهمية تعزيز الشراكة بين الصحة والمنظمات الداعمة والعمل علی تعزيز ورفع الوعي بجملة القضايا الصحية والبحث عن حلول لها.