هادي يعزي الرئيسة الإثيوبية في ضحايا حادث تحطم الطائرة

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة، إلى رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سهلي ورق زودي، في ضحايا طائرة الركاب المنكوبة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.
وعبرالرئيس وفقا لوكالة سبأ الشرعية، في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لفخامة الرئيسة الإثيوبية في هذه الحادثة وهذا المصاب الأليم، وتمنياته لأهالي وذوي الضحايا بالصبر والسلوان، وأن يجنب جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة وشعبها كل مكروه.
هذا وقد أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، في وقت سابق، عن تحطم طائرتها المتجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، صباح اليوم الأحد، وعلى متنها 149 راكبا بالإضافة إلى 8 من الطاقم.
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