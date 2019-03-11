الأشرف: المتسلقون ولصوص الثورات وتجار الحروب سبب رئيسي في تأخير النصر وغيابه

قال العقيد عبدالله الأشرف، المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة ، إن المتسلقين ولصوص الثورات وتجار الحروب سبب رئيسي في تأخير النصر وغيابه، ولابد من تصحيح المسار وغربلة قادة الشرعية بالمحافظة.

وأضاف الأشرف، في منشورات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصدها "الخليج 365" إن الجوف ليست إقطاعية لشخص كي يدخله في خبئه، وثلاث سنوات كافية لاستعادة وطن.

وتابع العقيد الأشرف "نحن في المحافظة لم نسيطر على شجرة، ولم نحرر موقعاً، بل تراجعنا وخسرنا الكثير".

وأضاف، إنه توجد محاور وكتائب وجيوش وألوية، ولكن في الكشوف فقط، يستلم القائد التموين والإمداد والدعم اللوجستي والاعتمادات والمرتبات، وعند الواجب وتنفيذ المهام لا تجد إلا البسطاء والمطحونين. لن ننتصر حتى نصحح المسار ويمنح القائد الفاسد إعفاء وإجازة.

وأكد الاشرف أنه عندما ينحرف المسار يضيق الأفق لدى المسؤول، ويتقزم طموحه، وتصبح عينه على عائدات التحسين لا على التحرير، ويقتنع عقيم الفكر بفواتير الدخل اليومي، وينسى الواجب المقدس واستعادة الوطن الكبير الذي يتداعى عليه الأكلة والطامعون.