شكرا لقرائتكم خبر عن الناشطة الحقوقية وردة بن سميط :مشاركتي في برنامج " الملكة " هو تعزيز لدور المرأة في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تاهلت المحامية و الناشطة الحقوقية ، وردة بن سميط ، الى نهائيات برنامج الملكة لتصبح الناشطة الجنوبية الاولى التي تتاهل الى المرحلة النهائية لكرسي الملكة عن مبادرتها إغاثة سجين.

ومن المحدد اعلان نتائج البرنامج في السابع والعشرين من أبريل القادم من خلال حفل ختامي لبرنامج «الملكة» ملكة المسؤولية الاجتماعية، في جمهورية مصر العربية .

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ووفق قوانين البرنامج سيتم اختيار الفائزة بلقب الملكة من بين إحدى وعشرين مشتركة من كافة الدول العربية . ومن جانبها تشارك الناشطة الجنوبية وردة بن سميط عن مبادرتها (إغاثة سجين) في المرحلة النهائية لبرنامج (الملكة) ملكة المسؤولية الاجتماعية.

وقالت بن سميط : مشاركتي في هذا البرنامج " الملكة " هو تعزيز لدور المراه في اليمن والوطن العربي عن مدئ قدرة النساء على تخطي التحديات في المجتمعات الذكورية ، و المجتمعات الصعبة في تقبل دور النساء بسبب الموروث الثقافي وإيمان منا بتحقيق أهدفنا .

وتعرف مبادرة (إغاثة سجين) مبادرة إنسانية، حقوقية، تنموية، وهي المبادرة الأولى في اليمن تتبني فئة السجناء، وبجهود طوعية ودعم ذاتي من قِبل الناشطة وردة بن سميط، التي أُسست المبادرة في 2011م. وفي 2012، أسست مؤسسة عدالة للحقوق والحريات.

