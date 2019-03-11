الإعلان عن مسابقة "المعرض الفوتوغرافي المفتوح" بالمكلا

أعلنت إدارة مشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت بمدينة المكلا منطقة فوة، عن مسابقة "المعرض الفوتوغرافي المفتوح للصور التوثيقية والتعبيرية" للمصورين وهواة التصوير بالمحافظة، برعاية من محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.
ذكر ذلك مدير مشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت المهندس سامي العمودي، الذي أوضح بأن المسابقة ستكون ضمن فعاليات احتفالات حضرموت بالذكرى الثالثة لتحرير مدينة المكلا ومدن الساحل الحضرمي من قبضة العناصر الإرهابية في الـ24 من شهر إبريل 2016م.
وأوضح المهندس العمودي بأن على الراغبين بالمشاركة في المسابقة من المصورين وهواة التصوير الفوتوغرافي في عموم المديريات، الالتزام بالمشاركة بأعمال فوتوغرافية فنية حول مواضيع "فترة احتلال تنظيم القاعدة ( عامٌ خارجَ التقويم)، وفترة تحرير المكلا ( فجرُ النصر )، فترة ما بعد التحرير ( ثمارُ التضحية - أمن - استقرار - تنمية).
وأشار المهندس العمودي إلى أن المشاركة مفتوحة لجميع المصورين على أن تكون الصورة المقدمة للمشاركة من تصوير المتقدم نفسه بعدد (3) صور للمصور كحد أقصى في كل محور، على أن لا تكون الصور المقدمة قد شاركت مسابقات سابقة، ويجب أن تكون صيغة الصور المُقدّمة JPEG وألا يقل حجم الصورة عن 5 ميجا بايت، ويحق لإدارة المسابقة بعرض الصور في المعرض التابع للمسابقة بعد تقييمها، ويسمح بتعديل الإضاءة واللون والحدة للصورة بشكل محدود لايؤثر على أصل الصورة، كما يسمح بكتابة أسم المصور على صورته.
ولفت مدير مشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت، بأن المشاركات ستتنافس جميعها على جوائز المراكز الخمسة الأولى في المسابقة، حيث تبلغ جائزة المركز الأول 200,000 ريال يمني، والمركز الثاني 150,000 ريال يمني، والمركز الثالث : 100,000 ريال يمني، والمركز الرابع 75,000 ريال يمني، والمركز الخامس 50,000 ريال يمني.
الجدير بالذكر أن إدارة مشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت بمدينة المكلا منطقة فوة قد أعلنت في منتصف شهر فبراير المنصرم عن مسابقة "المعرض الفني المفتوح للوحات الفنية" للرسامين التشكيليين بشكل عام ، ضمن فعاليات احتفالات حضرموت بالذكرى الثالثة لتحرير مدينة المكلا ومدن الساحل الحضرمي من قبضة العناصر الإرهابية في الـ24 من شهر إبريل 2016م.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن مسابقة "المعرض الفوتوغرافي المفتوح" بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.