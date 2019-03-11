أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الاثنين، الموافق 11 مارس 2019م، وهي كالتالي: دورة تدريبية لمربيات الأطفال في مديريتي القطن وحورة

https://www.alyamanalaraby. com/370308 اليافعي: الدفاع المدني بحضرموت عاد أكثر قوة

https://www.alyamanalaraby. com/370309 إعلان "كشر" منطقة منكوبة بسبب جرائم الحوثي

https://www.alyamanalaraby. com/370317 استقرار أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بمأرب

https://www.alyamanalaraby. com/370319 الارتفاع يتصاعد بأسعار الخضروات والفواكه في صنعاء

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