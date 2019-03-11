شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة اسرة يمنية متعففة بصنعاء كتبب في أحد الجدران اتركوا لنا باقي طعامكم هنا فماذا حدث ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في #اليمن بقايا الكرامة تندثر عند المحتاجين

العفة والتعفف ينتحر في زمن المليشيا والحرب الطاحنة هناك تتآكل بقايا الانسانية المدفونة خلف استار من الانكسار كتبت احد بنات #صنعاء على جدار كليتها كل يوم اجي هنا اتركوا لي بقايا اكلكم وذيلتها باسم #محتاجة Advertisements ولاحظو كم التعاطف الذي وصلها من الطلاب صورة من صور الجوع والالم غرة الناس المناظر ونهت المترفين والميسورين البحث عن من يستحق صدقاتهم للأسف الناس باتو لايتحسسوا اصدقائهم واهلهم وجيرانهم واقرباؤهم والناس جمعا

هناك الكثير يتضورن جوعا ويكابدون الما وحسرة انهكهم الجوع والمرض والتعب ...لكن عفتهم تكبر في صدورهم وتمنعهم من السؤال

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