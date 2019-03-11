الدنماركي لوليسغارد يستأنف اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في الحديدة

يستأنف الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة المراقبين الأمميين لإعادة تنسيق الانتشار في الحديدة، غدا الثلاثاء لقاءاته مع لجنة ضباط عمليات الارتباط. ووفق مصادر مطلعة فإن لوليسغارد سيعقد اللقاءات في الحديدة، لوضع آلية تنفيذ إعادة الانتشار بموجب اتفاقية السويد، ومتابعة كيفية المراقبة والانسحاب من الموانئ. ورفضت مليشيات الحوثي الانسحاب من الموانئ بموجب خطة لوليسغارد أكثر من مرة. في سياق متصل، أكد التحالف العربي أمس، استمرار الميليشيات الحوثية في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة، مشيراً إلى ارتكاب الميليشيات 41 خرقاً لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة، شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاون وصواريخ "كاتيوشا" ولم تنجح حتى الآن المساعي التي يبذلها الجنرال الدنماركي في الحديدة، في إقناع الحوثيين بتنفيذ اتفاق الحديدة، والبدء في عملية إعادة الانتشار من الموانئ، بسبب أن مليشيات الحوثي تحاول تفسير الاتفاق كما يروق لها، عبر زعمها أنه لم يشر إلى الانتشار الأمني، وإنما اقتصر على الانتشار العسكري، وهذا في نظرها يبقي على وجودها الأمني والإداري في الحديدة وموانئها.

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