شيخ من العبيسة: ما تعرضت له مديرية كشر من قبل مليشيا إيران يعد «إبادة جماعية»

قال الشيخ عبدالله النمشة أحد مشايخ العبيسة أن ما تعرضت له مديرية كشر على أيدي مليشيا الحوثي الإيرانية يعد «إبادة جماعية»، فهناك المئات من المدنيين مفقودون وهناك عائلات فرت إلى الجبال، ً كما تم تصفية عدد من الشخصيات القبلية بينهم قيادات حزبية.

لافتا في تصريح نشرته صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - إلى أن القبائل التي ظلت محاصرة لأكثر من ثلاثة أشهر دافعت بشراسة وتمكنت من تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والمعدات ولا يزال الوضع بين كر وفر

وقتل عشرات المسلحين الحوثيين بينهم 4 قيادات كبيرة أبرزهم أسعد خماش، أحمد السواري، والقياديان الميدانيان أبو رعد الخطيب وأبو أحمد أمس (الأحد) في قصف لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدف تعزيزات عسكرية في مدرسة بني مالك بمنطقة العبيسة بمديرية كشر شمال شرق حجة.

Advertisements

وأفادت مصادر قبلية، بأن خماش والسواري من القيادات المهمة الخطرة التي تلقت تدريبات على أيدي خبراء إيرانيين وكانا يعملان خبيري تدريب للعناصر الحوثية لكن فشل المليشيا في السيطرة على مديريتي كشر وقارة دفعها لتكليفهما بقيادة المليشيا ليلقيا مصيرهما المحتوم، وأوضحت المصادر أن السواري كان يتولى أيضا كتائب الاقتحامات وعمليات النهب والسرقة في صنعاء.

. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، ليل (السبت)، تنفيذ ضربات جوية نوعية ضد المليشيات الحوثية في مديرية كشر التي تشهد مواجهات عنيفة بين قبائل حجور والحوثيين، مشيرا إلى سقوط أكثر من 200 قتيل من عناصر المليشيات الحوثية الإرهابية في عمليات بإسناد من قوات التحالف في المديرية الواقعة بمحافظة حجة.

وقال التحالف إن الهدف من الضربات الجوية النوعية هو حماية المواطنين اليمنيين بمديرية كشر من المليشيات ً الحوثية، مؤكدا أن الضربات الجوية ركزت أهدافها على قطع طرق الإمداد والمقاتلين عن المليشيات الحوثية.