وزير ووكيل وزارة يمنيان ينجوان من حادث تحطم الطائرة الإثيوبية

أعلنت مصادر محلية، نجاة وزيرٍ في الحكومة الشرعية ووكيل وزارته من تحطم الطائرة الإثيوبية، التي سقطت أمس الأحد، وخلف 157 قتيلاً.

وقال وكيل وزارة المياه عمار العولقي: "قدر الله لي ألا أكون اليوم في الطائرة الإثيوبية المنكوبة والتي كنت سأستقلها لحضور مؤتمر البيئة العالمي في نيروبي، ولكني انشغلت بعمل آخر"، وفق ما ذكر موقع "المشهد" اليمني، أمس الأحد.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "نحمد الله على سلامة الأخ وزير المياه والبيئة عزي شريم الذي تأخر عن الرحلة بفارق دقائق ووصل، بعد أن أغلقت البوابات".

يشار إلى أن أكثر من 100 شخص من جنسيات مختلفة لقوا مصرعهم في تحطم الطائرة أمس الأحد.