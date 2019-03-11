الفلكي الجعيدي يحدد اتجاه قبلة مسجد بر الوالدين الثالث بمنطقة جول مسحه بالمكلا

حدد الفلكي سالم الجعيدي قبلة مسجد جامع بر الوالدين الثالث الواقع بمنطقة جول مسحة بالمعهد المهني الصناعي بأجهزته الحديثة، وبحضور الشيخ علي باحمادي رئيس جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم وتأتي هذه الخطوة تأكيدا لحرص الجمعية وسعيها في عملية التخطيط والهندسة لبناء المسجد بمواصفات عالية والاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص كل حسب مجاله . وأوضح رئيس جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم أن عملية استقبال التبرعات لاستكمال المشروع مستمرة عن طريق المساهمات النقدية أو عبر حساب مشروع مسجد بر الوالدين بشركة العمقي للصرافة بجميع فروعها ، داعياً أهل الخير والاحسان والمتصدقين وكل شرائح المجتمع إلى المساهمة في المشروع ليكون صدقة لهم ولوالديهم ولمن تحبون .

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