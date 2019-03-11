قرقاش: دور الإمارات في اليمن تاريخي ومشرف وشجاع

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، د. أنور محمد قرقاش، إن الدور الإماراتي في اليمن تاريخي ومشرف وشجاع.
وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، 11/آذار/2019: موقف دولة المواقف واستجابة فورية لدعوة خادم الحرمين في عاصفة الحزم ومساهمة في دعم موقف الشرعية وتقويض الانقلاب الحوثي.
ولفت إلى أنه "دور ساهمت فيه الامارات بالإرادة السياسية والرجال والمال، هذا هو المختصر المفيد".
يشار إلى أن دولة الإمارات لعبت دورا عسكريا وإنسانيا كبيرا في اليمن منذ بداية عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية.
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