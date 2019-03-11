المقاومة الوطنية تكشف عن مصير أبو مسلم الحجوري

كشفت المقاومة الوطنية ، فجر الإثنين، عن مصير قائد المقاومة في بلدة "حجور"، بمحافظة حجة، وذلك بعد أنباء عن مقتله في المعارك الدائرة مع مليشيا الحوثي الانقلابية منذ قرابة شهرين.

وأكدت المقاومة الوطنية -التي يتزعمها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، في بيان صحفي، أن قائد المقاومة في حجور، الشيخ أبومسلم الزعكري اعتُقل من قبل عصابة الحوثي، صباح الأحد، هو وأولاده بعد تعرضه لإصابات، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول.

وحذرت المقاومة الوطنية، بأشد العبارات، مليشيا الحوثي من مغبة المساس بقائد المقاومة في منطقة "حجور" بمحافظة حجة، والمواطنين العُزل الذين اعتقلوا من منازلهم بشكل جماعي.

وكانت مليشيا الحوثي قد اجتاحت، الأحد، قرية "الزعاكرة" في مديرية "كشر" بمحافظة حجة، وقامت بارتكاب جرائم حرب وتفجير عشرات المنازل، وتنفيذ إعدامات خارج القانون بحق رجال قبائل حجور المناهضين لها.

وطالبت المقاومة الوطنية، المنظمات الدولية والإنسانية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن، بتحمل المسؤولية والتدخل الفوري لإنقاذ حياة الشيخ أبومسلم الزعكري وكافة أبناء حجور المعتقلين لدى عصابة الحوثي.